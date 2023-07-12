РИА Новости: российская экономика показала внезапный рост в 2023 году

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае текущего года ВВП в России неожиданно увеличился на 5,4% по сравнению с прошлым отчётным периодом, а на протяжении всего 2023 года ожидается рост около двух процентов. Прогнозы ведущих международных финансовых институтов о длительной рецессии не оправдались. В материале РИА Новости рассматривается, что повлияло на динамику экономики.

Фото: 4esnok.by

Возникший весенний рост связан с эффектом низкой базы, так как год назад в это время наблюдался пиковый спад. Однако повлияли и фундаментальные факторы.

Происходит развитие производства на внутреннем рынке, отчасти спровоцированное уходом западных компаний. Ранее Россия играла роль звена в глобальной цепочке поставок.

"В 2022-м был слабый потребительский спрос. Теперь ситуация налаживается. Также большую роль играет гособоронзаказ, рост обрабатывающей промышленности, строительства", — отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Помогают госрасходы на ВПК, инфраструктурные проекты, продолжающаяся цифровизация.

Аналитик BitRiver Андрей Лобода связывает рост экономики с развитием сельского хозяйства и логистики, финансированием инновационной деятельности.

"Инфраструктурные проекты пропорционально увеличили вложения в бюджет, даже умножили их. И новые рабочие места поспособствовали развитию экономики", — говорит Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".

Существенно облегчили положение устойчивые нефтегазовые доходы. Россия вовремя переориентировалась с европейского рынка на азиатский.

Объёмы экспорта нефти остались практически неизменными, так как потерю западных клиентов успешно компенсировали поставки в другие страны, включая Индию и Китай, отмечают во Всемирном банке.

Запад был сильно разочарован эффектом "экономической атаки", поскольку Москва нашла способы обойти многие наложенные ограничения. Россия продолжает импортировать практически такое же количество товаров. Она успешно нашла новых торговых партнёров, которые заменили западных.

"Сейчас Пекин продаёт Москве вдвое больше, чем в 2019 году. Параллельный импорт даёт все необходимое — от газировки до компьютерных чипов. В 2022-м поставки из ЕС в Армению таинственным образом удвоились, а экспорт оттуда в Россию утроился", — приводит статистику The Economist.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему российская экономика демонстрирует неплохие показатели?