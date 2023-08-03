Moody's: Нигер может столкнуться с дефолтом из-за санкций

Известное международное рейтинговое агентство Moody's недавно сделало решительный шаг, понизив долгосрочные кредитные рейтинги государственных эмитентов Нигера как в иностранной, так и в национальной валюте. В результате понижения кредитные рейтинги Нигера были переведены с уровня B3 на уровень Caa2, что означает значительное ухудшение. В заявлении Moody's указывается на возможность дальнейшего понижения рейтинга в будущем, сообщает РБК.

Фото: GhanaWeb

Причины

Понижение рейтинга является прямым следствием политических потрясений, охвативших Нигер, начиная с недавнего военного переворота в стране. Ситуация усугубилась после того, как Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканский экономический и валютный союз ввели санкции против правительства Нигера.

Санкции

Санкции предусматривают полную приостановку всех коммерческих и финансовых операций между странами-членами ЭКОВАС и Нигером. Кроме того, они предусматривают замораживание активов Нигера в центральных банках и коммерческих банках стран ЭКОВАС. Эти жёсткие меры, скорее всего, ограничат возможности Нигера по осуществлению предстоящих долговых выплат и погашению задолженности перед кредиторами, что, по определению Moody's, может привести к ситуации дефолта.

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