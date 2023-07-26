Путин назвал доллар инструментом политической борьбы

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар США используется в международных финансах как инструмент политической борьбы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

Фото: РБК

Президент подчеркнул важность проведения операций в национальных валютах между странами БРИКС и вновь созданным финансовым институтом, который призван играть заметную роль во взаимоотношениях государств-участников.

"В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы", — заявил Путин и подчеркнул, что страны-члены БРИКС в вопросах финансов не дружат "против кого-то".

По словам Руссефф, Новый банк развития БРИКС должен сосредоточиться на привлечении средств с рынков стран-партнеров. Этому институту суждено сыграть ключевую роль в формировании многополярного мира. В настоящее время нет никаких препятствий для проведения операций в национальных валютах между развивающимися странами, добавила она.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отказаться от использования доллара США, объяснив это гегемонистским влиянием Запада. Вместо этого он высказался за переход на использование национальных валют при совершении сделок.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Россия вместе с африканскими странами планирует сотрудничать в деле ослабления доминирующего положения доллара США. Почти монопольный статус доллара в транзакциях и в качестве резервной валюты делает его инструментом влияния и агрессии Вашингтона.

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