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МВФ повышает прогноз роста Индии, которая станет самой быстрорастущей крупной экономикой в ​​2023 году

3:00
Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста для Индии на 2023 год, подняв его на 20 базисных пунктов до 6,1%. Это поддерживает ожидания, что Индия, взявшая на себя руководство в G20, станет самой быстрорастущей крупной экономикой в мире в текущем году.

МВФ повышает прогноз роста Индии, которая станет самой быстрорастущей крупной экономикой в ​​2023 году
Фото: Вадим Савицкий

Обновив свой отчет «Перспективы развития мировой экономики» в июле, МВФ сообщил, что пересмотр прогноза связан с более сильным ростом, зафиксированным в четвертом квартале прошлого года, который был обусловлен внутренними инвестициями. Прогноз роста для Индии на 2024 год остался неизменным и составил 6,3%, по сравнению с апрельским прогнозом.

Эти прогнозы подчеркивают значимость Индии в мировом экономическом росте, особенно учитывая снижение темпов роста Китая. Пекин также старается балансировать рост своей экономики, сохраняя при этом свое второе место в мировом экономическом рейтинге.

МВФ прогнозирует, что Китай вырастет на 5,2% в текущем году и на 4,5% в следующем. Это прежние прогнозы, но теперь МВФ считает, что рост будет стимулирован потреблением, что должно снизить влияние спада в сфере недвижимости на инвестиции.

Недавно в высшие руководители Китая обещали "своевременно корректировать и оптимизировать политику" в отношении сектора недвижимости, а также сосредоточиться на стабильной занятости и устранении местных долговых рисков.

МВФ прогнозирует, что Индия и Китай продолжат стимулировать рост среди стран с развивающимися рынками в Азии, которые в 2023 году вырастут на 5,3% и в следующем году на 5%. Однако, прогноз роста для региона на 2024 год был понижен на 0,1 процентного пункта.

В отношении других стран, МВФ прогнозирует, что рост в Японии достигнет 1,4% в 2023 году, что является небольшим повышением на 0,1 процентного пункта из-за отложенного спроса и гибкой политики Токио. В 2024 году ожидается замедление роста японской экономики до 1,0%, поскольку прекратят действие стимулирующие меры.

Глобальный прогноз роста на 2023 год также был улучшен МВФ на 0,2 процентных пункта, составив 3%, учитывая осторожность в отношении условий кредитования и восстановления экономики Китая после ограничений, связанных с Covid-19. МВФ сохраняет прогноз роста на 2024 год на уровне 3%.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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