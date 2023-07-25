Прогнозы МВФ: мировая инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), мировая инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Более того, существует риск роста этого показателя в случае новых глобальных экономических потрясений. Это было подчеркнуто в докладе МВФ, представленном во вторник в Вашингтоне.

Фото: news.myseldon.com

Эксперты МВФ отметили, что повышение ставок центробанками для борьбы с инфляцией продолжает оказывать давление на экономическую активность. Ожидается, что мировой общий уровень инфляции снизится с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023 году и до 5,2% в 2024 году. Однако, как уточнили эксперты, базовая инфляция будет снижаться постепенно, и прогнозы инфляции на 2024 год были пересмотрены в сторону повышения.

В докладе о перспективах развития мировой экономики также отмечается, что "инфляция может остаться высокой и даже возрасти в случае потрясений". МВФ предполагает, что такие потрясения могут быть связаны с "повышением интенсивности боевых действий" на Украине и событиями, "связанными с экстремальными погодными явлениями, что приведёт к более ограничительной денежно-кредитной политике".

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