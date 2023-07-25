Мишустин поручил проработать вопрос расширения паровозных мощностей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения паровозных мощностей. Об этом он сообщил во время беседы с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

Фото: РИА Новости

Глава правительства отметил, что с задачами по расширению паровозных мощностей для Восточного полигона справиться невозможно без увеличения паровозной мощности.

Мишустин также добавил, что для увеличения грузопотока следует также развивать портовую инфраструктуру и логистику.

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