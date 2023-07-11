Мишустин: российская экономика справляется с санкциями

0:40 Your browser does not support the audio element. Россия

Экономика России, несмотря на сильное давление со стороны Запада, остается устойчивой и стабильной. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам.

"Наша страна столкнулась с серьезными вызовами, однако предположения недоброжелателей не оправдались. Несмотря на сильнейшее давление Запада, российская экономика справляется".

На данный момент, как добавляет политик, правительство страны прилагает максимум усилий, чтобы сохранить экономический баланс, развить передовые отрасли и помочь процветающему бизнесу и гражданам РФ.

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