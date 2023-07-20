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США не готовы вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом

1:25
Экономика

В Вашингтоне не рассматривают вариант с предоставлением флага США морским судам для вывоза продовольствия с Украины после того, как Россия вышла из зерновой сделки.

США не готовы вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

"Мне о таком обсуждении неизвестно", — сказал он, отвечая на просьбу уточнить, изучает ли правительство США возможность вывоза продовольствия с Украины на судах под американским флагом ввиду пре

Ранее Киев обращался к Турции с просьбой содействовать в вывозе сельхозпродукции из украинских портов. Однако Анкара ответила отказом. Впрочем, официальных комментариев представителей турецкого правительства на сей счёт не было.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Time заявил, что в Киеве готовы "пойти на любой риск" ради вывоза сельхозпродукции. При этом он уверяет, что украинские власти "не хотят подвергать риску жизни других людей".

"Если вы спросите нас, готовы ли мы попробовать, то мы готовы", — заявил глава украинского МИД. Также Киев намерен провести консультации для минимизации рисков, сказал Кулеба.

Правда, он не стал уточнять, с кем именно планируется провести такие консультации.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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