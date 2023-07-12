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Самая популярная марка нефти РФ достигла санкционного потолка благодаря Саудовской Аравии

0:59
Экономика

Самая популярная марка российской нефти Urals достигла отметки потолка цен, установленного ЕС в 60 долларов за баррель. Рынок чёрного золота работает в связке, и показатели "зашкалили" из-за сокращения добычи топлива Саудовской Аравией, передаёт EADaily.

Самая популярная марка нефти РФ достигла санкционного потолка благодаря Саудовской Аравии
Фото: m.fotostrana.ru

Игроки рынка вынуждены следовать "трендам" сокращения добычи нефти стран ОПЕК+, в том числе и Саудовской Аравией, тогда как на этом фоне российское чёрное золото дорожает.

"Рынок среднесернистой нефти сужается после того, как Саудовская Аравия сокращает добычу в июле и августе. Это значительно повышает цены на российский флагманский сорт Urals", — цитирует издание американского колумниста Жавье Блас.

Как уточнил колумнист, стоимость российской нефти Urals уже достигла предельной отметки санкционного потолка Евросоюза, но как будет себя вести рынок дальше, пока прогнозировать рано.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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