В Европарламенте заявили, что 11-й пакет санкций не заблокирует поставку нефти РФ на европейский рынок

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новый, 11-ый пакет антироссийских санкций не в состоянии заблокировать поставки нефти из России на европейский рынок, заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией, представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич. По его словам, российское чёрное золото найдёт "себе путь" в Европу.

Фото: m.fotostrana.ru

Как подчеркнул Синчич, к примеру, суда-перевозчики нефти способны обходить ограничения Евросоюза.

"Проблема с судами, которые, чтобы избежать ограничений со стороны ЕС, загружают российскую нефть и нефтепродукты в море, состоит в том, что чёрный рынок адаптируется, и торговля нефтью в портах ЕС будет продолжена", — заявил эксперт "Известиям".

Он подчеркнул, что на резервуарах с нефтью не прописывают страну-производителя.

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