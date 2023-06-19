HR-эксперт Мурадян объяснил, почему введение шестидневной рабочей недели является бессмысленным

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

HR-эксперт Гарри Мурадян прокомментировал отказ руководителя Минтруда Антона Котякова вводить шестидневную рабочую неделю.

Фото: vk.com

Как отметил специалист, ситуация не зависит от количества рабочих дней. По словам эксперта, самое главное — продуктивность деятельности. Мурадян напомнил, что этот показатель в России составляет около 17%.

"Всё остальное время сотрудник балду гоняет: чай с коллегами пьёт, сообщения массами друг другу пересылает, сплетничает о коллегах, в курилке разговаривает с ребятами про жизнь", — сказал HR-эксперт, слова которого передаёт Телеканал "360".

Вместе с этим собеседник журналистов подчеркнул, что не только сами сотрудники виноваты в низкой эффективности. В качестве примера Мурадян привёл отдел продаж. Его работники выполняют план, но вместо премии получают новые задания для следующего месяца. Персонал необходимо поощрять, заключил специалист.

Ранее депутат Госдумы II созыва Дарья Митина в беседе с Pravda.Ru заявила, что 40-часовая рабочая неделя — научно обоснованная норма.

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