Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В США количество бездомных увеличилось на 9%
19% автомобилей Acura Integras были проданы с механической коробкой передач
12 домашних растений, которым практически не нужен солнечный свет
Как избавиться от полос на лобовом стекле, оставленных «дворниками»
Невролог Соков назвал опасные для организма напитки
Sohu: Блинкен "с горя" прилетел в Китая, желая насолить России
Киев: русские подтянули резервы и перешли в активное наступление на Лиманском и Купянском фронтах
А если "бахнет"? Источник о Крымскому мосту и аэропортах юга России
Бывший премьер-министр Великобритании не оценила шутку по нее и гниющий салат

HR-эксперт Мурадян объяснил, почему введение шестидневной рабочей недели является бессмысленным

1:15
Экономика

HR-эксперт Гарри Мурадян прокомментировал отказ руководителя Минтруда Антона Котякова вводить шестидневную рабочую неделю.

HR-эксперт Мурадян объяснил, почему введение шестидневной рабочей недели является бессмысленным
Фото: vk.com

Как отметил специалист, ситуация не зависит от количества рабочих дней. По словам эксперта, самое главное — продуктивность деятельности. Мурадян напомнил, что этот показатель в России составляет около 17%.

"Всё остальное время сотрудник балду гоняет: чай с коллегами пьёт, сообщения массами друг другу пересылает, сплетничает о коллегах, в курилке разговаривает с ребятами про жизнь", — сказал HR-эксперт, слова которого передаёт Телеканал "360".

Вместе с этим собеседник журналистов подчеркнул, что не только сами сотрудники виноваты в низкой эффективности. В качестве примера Мурадян привёл отдел продаж. Его работники выполняют план, но вместо премии получают новые задания для следующего месяца. Персонал необходимо поощрять, заключил специалист.

Ранее депутат Госдумы II созыва Дарья Митина в беседе с Pravda.Ru заявила, что 40-часовая рабочая неделя — научно обоснованная норма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Польская туристка пожаловалась на засилье россиян в турецкой Аланье

После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".

Польская туристка осталась в "культурном шоке" от засилья россиян в турецкой Аланье
Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России
Названы четыре страны, где туристам из РФ нужно быть осторожными
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
"Отважные" отомстили боевикам ВСУ за казнь наших пленных
Между Кораном и Библией: как Грузия входила в состав России Сергей Лебедев "Восстание машин" – больше не фантазия Анастасия Жукова В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова
Туристка из России поразилась ценам на отдых в Крыму
В пещерах Франции скрывается тайна "Ста тысяч солдат"
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Последние материалы
19% автомобилей Acura Integras были проданы с механической коробкой передач
12 домашних растений, которым практически не нужен солнечный свет
Как избавиться от полос на лобовом стекле, оставленных «дворниками»
Бразилия: Место для отдыха и развлечений
Невролог Соков назвал опасные для организма напитки
Sohu: Блинкен "с горя" прилетел в Китая, желая насолить России
Киев: русские подтянули резервы и перешли в активное наступление на Лиманском и Купянском фронтах
HR-эксперт Мурадян объяснил, почему введение шестидневной рабочей недели является бессмысленным
Между Кораном и Библией: как Грузия входила в состав России
А если "бахнет"? Источник о Крымскому мосту и аэропортах юга России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников