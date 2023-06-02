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Дарья Митина

Дарья Митина: 40-часовая рабочая неделя — научно обоснованная норма

4:19
Экономика » Правила игры » Лоббисты

В информационном пространстве появилась идея о введении в России шестидневной рабочей недели. Кто и зачем продвигает эту инициативу, почему шестидневка только снизит производительность труда и есть ли у простых граждан законная защита от увеличения рабочей недели, Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Дарья Митина: 40-часовая рабочая неделя — научно обоснованная норма
Фото: Министерство обороны РФ

— Ассоциация развития бизнес-патриотизма "Аванти" выступила с инициативой перехода на шестидневную рабочую неделю.

  1. Во-первых, в России действует Конституция, согласно которой никто не имеет права ухудшать социальные условия и уровень социального обеспечения трудящихся.
  2. Во-вторых, у нас есть Трудовой кодекс. Согласно ч. 2 ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени должна составлять не более 40 часов в неделю, то есть 8 часов в день.

40 часов в неделю — это научно обоснованная норма.

Наивно полагать, что эта "законодательная инициатива" вброшена маргинальной околополитической организацией. В нашей внутренней политике часто самая экзотическая идея вбрасывается в общество через маргиналов, а потом она обретает силу закона. Так же много лет подряд вбрасывали идею пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. И пенсионный возраст действительно повысили. Ясно, что таким образом просто зондируют общественное мнение. Это делают те силы в правительстве России, которые в интересах крупного бизнеса будут продавливать дальнейшее наступление на трудовые и социальные права граждан.

В Южной Корее и Европе временно вводили шестидневную рабочую неделю в период острых кризисов, но под давлением трудящихся там отказались от шестидневки. А теперь нам предлагают вернуться в XIX век и опять испытать на себе ненормированный рабочий день, ненормированную рабочую неделю.

Шестидневка повышает риск производственных аварий, травм, ошибок из-за усталости и перегрузки. Это ухудшит здоровье работников, снизит продуктивность труда, потому что люди не могут поддерживать одинаковый уровень внимания, эффективности в течение более продолжительного времени.

Введение шестидневки будет стоить предприятиям больших расходов на зарплаты сотрудников, если дневная зарплата будет сохраняться. Это приведёт к повышению цен для потребителей, инфляции. Может быть и такой вариант: зарплату сохранят прежней, а число рабочих мест сократят. Многие тогда останутся на улице, а остальные будут пахать шесть дней как проклятые. У людей практически не останется времени на отдых, спорт, семейную жизнь, личные дела, воспитание детей. Также это приведёт к сложностям для родителей при организации заботы о детях. Потому что школы и садики работают на пятидневке. А в шестой день куда деть ребенка?

Российская экономика даже в условиях специальной военной операции достаточно успешно адаптируется к условиям, вызванным полувоенным положением. Спецоперация, конечно, влечёт за собой вызовы. Предприятия оборонно-промышленного комплекса работают беспрерывно в три-четыре смены, без выходных. Но график для каждого работника на предприятиях непрерывного цикла устанавливается в строгом соответствии с законом.

Попытка одним росчерком пера без обсуждений превратить всю страну в предприятие непрерывного цикла с потогонной системой в сочетании с категорическим нежеланием российской элиты даже обсуждать переход на полноценную мобилизационную экономику, выглядит странно. Острой необходимости для перехода на мобилизационную экономику нет. Осуществлять такие посягательства на трудовые права граждан недопустимо. Надеемся, что эти идеи так и останутся маргинальным вбросом.

Пора каждому трудовому коллективу и индивидууму защитить свое будущее и сказать "нет" поползновению на социальные завоевания, гарантированные Конституцией.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы конституция дарья митина
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