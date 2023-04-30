Вице-спикер Госдумы России Даванков предложил Минтруда обсудить перенос выходных с января на май

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-спикер Госдумы России от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил с инициативой о том, чтобы Министерство труда рассмотрело вопрос о переносе выходных дней с января на май. Об этом проинформировала пресс-служба политической силы.

Даванков акцентировал внимание на результатах опроса граждан РФ на тему майских выходных, проведённого экспертно-аналитическим центром "Новых людей". Предложение о переносе праздников поддержали свыше 60 процентов соотечественников, подчеркнул официальный представитель Госдумы России.

Копия подготовленного партией законопроекта, предусматривающего перенос продолжительных выходных дней с января на май, направлена на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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