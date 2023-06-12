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Sohu: Россия помогла раскрыть одну странность золотого запаса США

1:56
Экономика

Золотой запас Соединённых Штатов имеет одну странность, выявить которую помогла Россия, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Россия помогла раскрыть одну странность золотого запаса США
Фото: Fotodom.ru/DP

Сейчас многие государства стремятся диверсифицировать свои резервы, потому скупают большое количество золота, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

По словам китайских экспертов, на фоне происходящего крайне интересная ситуация сложилась вокруг золотых запасов России и США.

В материале отмечается, что некоторое время назад российский Центробанк раскрыл информацию о состоянии российского золотого запаса. В настоящее время он составляет 2,33 тысячи тонн, увеличившись за год на 31 тонну.

То есть, несмотря на санкции и давление со стороны Запада, Россия не только не распродала свои золотые запасы, но и увеличила их.

Многие аналитики стали сравнивать, сколько у кого золота. И в итоге обнаружилась любопытная деталь.

Крупнейшим золотым запасом обладают США — 8,133 тонн. Однако если в случае с Россией специалисты уверены, что в хранилищах находится столько золота, сколько заявлено, то с США ситуация другая.

Власти Соединённых Штатов уже давно не подпускают к своему золоту, несколько раз за последнее время отказав независимым аудиторам в проведении оценки состояния своих запасов этого драгоценного металла.

А потому возникли вполне обоснованные предположения, что американцы мошенничают со своим золотом. И на самом деле их у него гораздо меньше, чем заявляется.

То есть Вашингтон боится, что если вскроется правда, то это подорвёт доверие к их финансовой системе. Потому и скрывают, сколько реально находится в хранилищах золота.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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