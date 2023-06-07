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Бывший вице-президент США заявил, что стране нужны новые руководители

0:45
Мир

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенным Штатам необходимы новые руководители. Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном в социальных сетях.

Бывший вице-президент США заявил, что стране нужны новые руководители
Фото: РИА Новости

Кроме этого, Пенс объявил о своем выдвижении на пост президента страны. Политик отметил, что по вине действующего руководства, США слабы как на внешней арене, так и на внутренней.

Среди проблем он выделил инфляцию, снижение доходов, а также миграционный кризис на южных границах.

Напомним, Майкл Пенс занимал пост вице-президента США в администрации Дональда Трампа в период с 2017 по 2021 годы.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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