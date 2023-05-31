РИА Новости: Россия и Китай приняли нестандартное решение против SWIFT

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне существенного роста товарооборота между Россией и Китаем необходим быстрый и точный способ перевода платежей, который не будет зависеть от системы SWIFT, поскольку в случае сбоев оплаты задерживаются поставки, что несёт серьёзную угрозу для бизнеса. Поэтому тридцать российских банков уже подключились к китайской платёжной системе CIPS, десятки ожидают одобрения заявки. Теперь Москва и Пекин смогут легко наращивать товарооборот, а логистика между компаниями станет более доступной. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Фото: РИА Новости

На данный момент основная проблема состоит в том, что многие платежи идут довольно долго или не проходят совсем. После подключения к CIPS таких неприятностей не будет, отметил партнёр компании "Платежи и переводы" Георгий Михайлец. Однако в первое время с китайской системой могут возникнуть два препятствия: организационное и техническое.

"В организационном плане каждому банку необходимо договориться лично с китайской стороной и, скорее всего, адаптировать работу под требования CIPS. В техническом плане - это создание программно-вычислительных инструментов и подготовка персонала", — указал Манкевич.

Несмотря на это китайская CIPS является самым безопасным способом обеспечивать бесперебойные поставки и устойчивые торговые связи между Москвой и Пекином.

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