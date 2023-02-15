Reuters: ЕК призывает отключить Тинькофф Банк, Альфа-банк и Росбанк от SWIFT

Евросоюзу поступило предложение от Еврокомиссии (ЕК) по поводу исключения Альфа-банка, Тинькофф Банка и Росбанка из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

По данным агентства, в очередной пакет антироссийских санкций могут войти резина, асфальт, сталь и алюминий, которые используются в строительстве. Кроме того, Евросоюз планирует ограничить вещание арабской службы телеканала RT и ввести ряд ограничительных мер на экспорт в Россию электронных схем и транспорта.

Также ЕС намерен взять под тщательный контроль продажу спутниковых данных в Китай, которые якобы могут попасть в руки России.

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