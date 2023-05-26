Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Common Dreams: экономист Сакс рассказал, как США дважды провоцировали Россию начать СВО
Sport24.ru перечислил гражданам РФ продукты, вредные для щитовидной железы
Что опаснее для водителя: телефон или пассажир
В Сети опубликовали видео с моментом взрыва в центре Краснодара
RT: бойцы ВДВ рассказали, как выбрались из окружения ВСУ с помощью местного жителя
Мэр Краснодара Наумов сообщил о последствиях удара по центру города
"Турпром": россиянка проинформировала, как обворовывают туристов из РФ в разных странах
Писатель Ян Таксюр заявил, что пребывание в украинской тюрьме стало для него серьёзным испытанием
Япония объявила о персональных санкциях против российской журналистки Ольги Скабеевой

Отчёт Германии об экономическом положении страны обрушил евро

0:47
Экономика

После обнародования отчёта об экономическом положении ФРГ, евро начал терять позиции. Так, европейская валюта просела на несколько долей пункта, передаёт EADaily.

Отчёт Германии об экономическом положении страны обрушил евро
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как сообщает издание, Берлин опубликовал отчёт о макроэкономическом положении страны в минувший четверг.

"Евро торговался на уровне 1,0733 доллара, тогда как после последнего закрытия торгов — 1,0750 доллара", — пишут аналитики со ссылкой на биржевые данные.

Ранее эксперты предрекали Германии сокращение индекса экономики лишь на 0,1 процента, тогда как показатели уже достигли отметки 0,5 процента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Появилось видео с живым Залужным
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Туристам из России раскрыли реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции
Туристам из России раскрыли реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции
Последние материалы
"Турпром": россиянка проинформировала, как обворовывают туристов из РФ в разных странах
Писатель Ян Таксюр заявил, что пребывание в украинской тюрьме стало для него серьёзным испытанием
Япония объявила о персональных санкциях против российской журналистки Ольги Скабеевой
Гуаньча: истребитель F-16 не сможет тягаться с российским Су-35 в зоне проведения СВО
"РВ": ВКС России наносят мощный комбинированный удар по объектам ВСУ дронами и ракетами
В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о взрыве в центре Краснодара
Военкор Котенок об ударах ВСУ по территории РФ: есть ощущение, что вот-вот начнётся
Aftonbladet: воевавшего за ВСУ шведского наёмника Нюстрема нашли мёртвым в Киеве
19fortyfive: в ситуации на Украине произошёл перелом в пользу ВС РФ. У Киева смертельная дилемма
Почему происходят ДТП на пустом месте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников