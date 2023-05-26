После обнародования отчёта об экономическом положении ФРГ, евро начал терять позиции. Так, европейская валюта просела на несколько долей пункта, передаёт EADaily.
Как сообщает издание, Берлин опубликовал отчёт о макроэкономическом положении страны в минувший четверг.
"Евро торговался на уровне 1,0733 доллара, тогда как после последнего закрытия торгов — 1,0750 доллара", — пишут аналитики со ссылкой на биржевые данные.
Ранее эксперты предрекали Германии сокращение индекса экономики лишь на 0,1 процента, тогда как показатели уже достигли отметки 0,5 процента.
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