Отчёт Германии об экономическом положении страны обрушил евро

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

После обнародования отчёта об экономическом положении ФРГ, евро начал терять позиции. Так, европейская валюта просела на несколько долей пункта, передаёт EADaily.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как сообщает издание, Берлин опубликовал отчёт о макроэкономическом положении страны в минувший четверг.

"Евро торговался на уровне 1,0733 доллара, тогда как после последнего закрытия торгов — 1,0750 доллара", — пишут аналитики со ссылкой на биржевые данные.

Ранее эксперты предрекали Германии сокращение индекса экономики лишь на 0,1 процента, тогда как показатели уже достигли отметки 0,5 процента.

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