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Эксперт Соколан: весь мир не готов к дефолту в США, но у России есть преимущество

Экономика

Потолок госдолга США достиг 31,4 триллиона долларов, что даёт экспертам аргументы прогнозировать технический дефолт в Штатах. Однако он заденет не только Америку, но и весь мир, пояснила в беседе с Pravda.Ru кандидат экономических наук, замдекана по международной деятельности экономического факультета Российского университета дружбы народов Дарья Соколан.

Как уточнила экономист, дефолт "прокатится" по Европе и даже заденет Россию, но у российской стороны есть преимущество.

"Весь мир не готов к этому (дефолту. — Прим. ред.) У нас есть одно преимущество, оно в том, что нас уже изолировали на год от этой всей финансовой системы. Но, тем не менее, даже несмотря на всю эту изолированность, влияние будет оказано на все страны, в том числе на Россию. Просто мы уже к этому, скажем так, адаптированы", — пояснила Соколан.

По словам кандидата экономических наук, Россия будет готова к такому повороту событий. Под угрозой находится Европа. В пример эксперт привела кризис в США 2009 года, когда европейские политики рассчитывали, что проблемы Вашингтона закончатся на территории Америки, однако всё вышло из-под контроля.

Как подчеркнула Соколан, первыми под удар попадут три страны:

  • Германия,
  • Франция,
  • Великобритания.

Однако европейские страны вряд ли объявят дефолт вслед за США.

"Если сейчас Германия, Франция объявят о том, что у них тоже дефолты, то это повлечет за собой полностью переформатирование всей экономики. Естественно, ни США, ни европейские страны этого не хотят, поэтому всячески будут избегать формулировки "у нас наступил дефолт", они будут это оттягивать", — резюмировала эксперт.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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