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Представитель СДЭК заявил о подорожании товаров для дачи: "Возрастает спрос"

1:00
Экономика

Весной традиционно увеличиваются цены на товары для дачи, дома и сада. Об этом сообщает Радио 1, ссылаясь на коммерческого директора СДЭК Максима Толстоборова.

Представитель СДЭК заявил о подорожании товаров для дачи: "Возрастает спрос"
Фото: https://barra.com.ua/

Эксперт отметил, что россияне тратят на обслуживание дачи 20-50 тысяч рублей за сезон. Как пояснил представитель СДЭК, им приходится покупать семена, саженцы, удобрения и различное оборудование.

"С наступлением весны традиционно возрастает спрос на товары из категорий "всё для дачи", DIY (товары для дома и сада), саженцы", — указал Толстоборов.

По его словам, эта продукция дорожает из года в год. Он добавил, что с приходом весны граждане РФ активно заказывают саженцы и рассаду на онлайн-площадках.

Ранее врач-терапевт Александр Лаврищев назвал зелень, выращенную на даче, опасным продуктом для здоровья из-за большого количества бактерий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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