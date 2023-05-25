Представитель СДЭК заявил о подорожании товаров для дачи: "Возрастает спрос"

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Весной традиционно увеличиваются цены на товары для дачи, дома и сада. Об этом сообщает Радио 1, ссылаясь на коммерческого директора СДЭК Максима Толстоборова.

Фото: https://barra.com.ua/

Эксперт отметил, что россияне тратят на обслуживание дачи 20-50 тысяч рублей за сезон. Как пояснил представитель СДЭК, им приходится покупать семена, саженцы, удобрения и различное оборудование.

"С наступлением весны традиционно возрастает спрос на товары из категорий "всё для дачи", DIY (товары для дома и сада), саженцы", — указал Толстоборов.

По его словам, эта продукция дорожает из года в год. Он добавил, что с приходом весны граждане РФ активно заказывают саженцы и рассаду на онлайн-площадках.

Ранее врач-терапевт Александр Лаврищев назвал зелень, выращенную на даче, опасным продуктом для здоровья из-за большого количества бактерий.