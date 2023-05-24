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Baijiahao: ЕС получил "пощёчину", попытавшись вмешаться в дела России и Индии

1:47
Экономика

Евросоюз получил "пощёчину", попытавшись вмешаться в отношения между Россией и Индией, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.

Примером того, что западные лидеры начинают терять самообладание из-за неудачи антироссийских санкций — в частности, в энергосфере — стал недавний срыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Он заявил, что Индия покупает слишком много российской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов,  которых затем перепродаёт с большой выгодой в европейские страны.

И как выразился Боррель, в ЕС должны с этим разобраться.

Ответная реакция Индии не заставила себя долго ждать. Глава внешнеполитического ведомства этой страны Субраманьям Джайшанкар довольно жёстко прокомментировал высказывания своего европейского коллеги.

Он обвинил Борреля в плохом знании законодательства Евросоюза и посоветовал ему обратить внимание на постановление ЕС 833/2014. Согласно которому, переработанная третьими странами российская нефть более таковой не считается.

"Джайшанкар порядком разозлился и отвесил представителю EC звонкую пощёчину", — говорится в материале.

Стоит заметить, что после заявления главы МИД Индии Жозеп Боррель заявил, что он вовсе не осуждает тот факт, что Индия существенно увеличила закупки нефти в России.

Напротив, глава европейской дипломатии это приветствовал — по той причине, что закупки нефти со скидкой снижают доходы России. В общем, Боррель опять сделал вид, что его якобы неправильно поняли.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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