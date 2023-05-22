Боррель: я не критикую, а хвалю Индию за покупку нефти в России

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, как выяснилось, вовсе не критикует Индию за то, что компании из этой страны закупают и перерабатывают российскую нефть. Всё ровно наоборот — Боррель хвалит Индию за покупку нефти в России.

Фото: Stringer/Xinhua

"Я не критикую индийские власти и индийские нефтеперерабатывающие компании", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Борреля, он приветствует тот факт, что индийским предприятиям удаётся покупать российскую нефть по низким ценам. По его мнению, это лишает Россию части доходов.

При этом Жозеп Боррель подчеркнул, что Индия за последнее время нарастила в семь раз экспорт переработанной нефти из Индии в Евросоюз. "Мы должны изучить эту ситуацию, посмотреть, что с этим можно сделать", — цитирует его "Интерфакс".

Ранее глава европейской дипломатии уже высказывался в том же ключе про "надо посмотреть". По его словам, если в Европу поступает дизельное топливо или бензин, которые были получены на индийских предприятиях из российской нефти, то это "безусловно, является обходом санкций".

За это заявление Жозеп Боррель получил резкий отпор со стороны главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.

По словам главы внешнеполитического ведомства Индии, он не понимает, на каком основании его страну обвиняют в обходе антироссийских санкций. Джайшанкар напомнил, что по установленным самим Евросоюзом правилам, "если российская нефть существенно перерабатывается, то её дальше уже не считают российской".

Главе европейской дипломатии не впервые приходится оправдываться за неудачные высказывания. В прошлом году, например, много шума наделало его заявление, в котором он сравнил Европу с садом, а весь остальной мир с джунглями.

Потом Боррель заявлял, что его не так поняли и его высказывания не были расистскими. Но от привычки делать неоднозначные заявления, как видим, ему всё-таки сложно.

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