Китай воодушевлён интересом России к юаню, говорится в материале издания South China Morning Post (SCMP), которое издаётся в Гонконге.
Китай долгое время предпринимает усилия по продвижению своей валюты. И в последнее время юань действительно стал набирать популярность в мире. И происходит это во многом благодаря России, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").
На фоне блокировки США и их европейскими союзниками российских активов, РФ приняла меры по уменьшению зависимость от американского доллара.
Российская Федерация стала куда чаще использовать юань в своих международных сделках. И эти действия явно пришлись по душе руководству Китая.
Примеру России последовали и некоторые другие государства. Благодаря этому у Китайской народной республики появилась уникальная возможность ускорить продвижение юаня в международных торговых расчётах.
Доля китайской валюты в мировой торговле выросла с менее чем двух процентов в 2017 году до 4,5 процентов в этом году. Также увеличилась доля юаня в международных валютных резервах.
И подобное расширение использования юаня, без сомнения, весьма радует Пекин.
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