SCMP: Россия порадовала Китай своими манипуляциями с юанем

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай воодушевлён интересом России к юаню, говорится в материале издания South China Morning Post (SCMP), которое издаётся в Гонконге.

Китай долгое время предпринимает усилия по продвижению своей валюты. И в последнее время юань действительно стал набирать популярность в мире. И происходит это во многом благодаря России, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

На фоне блокировки США и их европейскими союзниками российских активов, РФ приняла меры по уменьшению зависимость от американского доллара.

Российская Федерация стала куда чаще использовать юань в своих международных сделках. И эти действия явно пришлись по душе руководству Китая.

Примеру России последовали и некоторые другие государства. Благодаря этому у Китайской народной республики появилась уникальная возможность ускорить продвижение юаня в международных торговых расчётах.

Доля китайской валюты в мировой торговле выросла с менее чем двух процентов в 2017 году до 4,5 процентов в этом году. Также увеличилась доля юаня в международных валютных резервах.

И подобное расширение использования юаня, без сомнения, весьма радует Пекин.

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Юань заменит доллар?