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Антон Куликов

Санкции сработали: Россия не "проедает" резервы, а наращивает их

2:56
Экономика

Россия в мае может вновь начать покупку валюты для своих резервов. Бюджет страны стабилизировался благодаря росту доходов от экспорта нефти и газа, сообщает агентство Bloomberg.

Санкции сработали: Россия не "проедает" резервы, а наращивает их

По данным агентства, рост доходов от продажи энергоносителей уже близок к целевому уровню. С февраля этого года российский Минфин продавал запасы в юанях, чтобы покрыть дефицит бюджета. Но в апреле объём продаж сократился вдвое в сравнении с показателями начала года. С мая, вероятно, уже начнутся покупки, отмечает Bloomberg.

На первых порах такие покупки могут быть относительно небольшими — эквивалент порядка 200 миллионов долларов в юанях. На данный момент Россия пополняет Фонд национального благосостояния только путем приобретения китайской валюты.

Напомним, от доллара в ФНБ избавились в прошлом году, от евро собираются отказаться в этом.

По словам экономиста Александра Исакова, решение вновь закупать иностранную валюту докажет возможность России поддерживать приток нефтедолларов в условиях санкций. "Это покажет, что страна вместо проедания резервов наращивает их", — заявил он Bloomberg.

Агентство напоминает, что страны Запада ввели ограничение цены на поставляемые из России нефть и нефтепродукты. Кроме того, в декабре прошлого года Евросоюза ввёл эмбарго на поставки российской нефти, а в феврале этого года начал действовать запрет на поставки нефтепродуктов — бензина, дизельного топлива, мазута.

Но резко возросли поставки российской нефти в Индию, в апреле они превысили совокупный объём поставок нефти в эту страну из Саудовской Аравии и Ирака. При этом значительная часть нефтепродуктов, получаемых после переработки нефти на индийских НПЗ, идёт в ту же Европу.

Стоит заметить, что под данным российского Минфина, средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в апреле увеличилась на 22,5 процента по отношению к марту — до 58,63 доллара за баррель, а в годовом выражении — снизилась в 1,2 раза.

"Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2023 года сложилась в размере 58,63 доллара за баррель, что в 1,2 раз ниже, чем в апреле 2022 года (70,52 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

Но получается, что даже в этих условиях Россия собирается наращивать свои резервы, а не "проедать" их. Надо полагать, что это отнюдь не та цель, достижение которой планировалось инициаторами санкций.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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