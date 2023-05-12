Мы здесь власть: американский конгрессмен заявил о праве властей США делать деньги из воздуха

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Конгрессмен-демократ Брэд Шерман заявил, что власти Соединённых Штатов имеют полное право делать деньги из воздуха, поскольку на то они и власти Соединённых Штатов.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Заявил он об этом в ходе дискуссии о деятельности криптоинвесторов в США. По словам конгрессмена, эти самые криптоинвесторы буквально "делают деньги из воздуха", заработав на подобной деятельности уже более триллиона долларов.

"Они ещё обвиняют правительство США в том, что оно делает деньги из воздуха. Может, это и так, но мы — правительство США", — заявил Шерман.

В прошлом году власти Соединённых Штатов представили первую концепцию регулирования рынка криптовалют США. Один из пунктов концепции направлен на борьбу с противоправной деятельностью с сфере цифровых валют, напоминает "ПолитРоссия".

Здесь ещё можно отметить, что заявление конгрессмена прозвучало на фоне полемики о повышении потолка американского госдолга. В настоящий момент государственный долг США превышает 31,5 триллиона долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если до начала июня повышение потолка госдолга согласовано не будет, то у финансового ведомства не будет средств для его обслуживания. И США, следовательно, угрожает дефолт.

При этом практически все наблюдатели сходятся во мнении, что повышение потолка госдолга будет согласовано. А наблюдаемое ныне — не более чем шоу. Которое, впрочем, призвано ещё и продемонстрировать зависимость мировой финансовой системы от США.

Такое уже повторялось неоднократно. И нет сомнений, что к этому приёму в Вашингтоне будут прибегать и далее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

От этого указа Путина на Западе началась истерика!