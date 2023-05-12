Решение властей Казахстана ужесточить контроль за поставками электроники в Россию осложнит параллельный импорт иностранной бытовой техники, отметили эксперты.
С другой стороны, уверены специалисты, каждый участник рынка будет искать свои каналы поставок, и возросшая конкуренция сыграет на руку потребителю.
"Брендовая техника — те же LG, Samsung — может подорожать. Другим брендам, которые продаются на российском рынке, в том числе турецким, ничего не угрожает", — пояснил доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью Телеканалу "360".
Он отметил, что сейчас склады продавцов электроники затоварены, а спрос на бытовую технику ниже прошлогодних показателей.
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