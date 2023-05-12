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Эксперт Юшков: Евросоюз саморучно усугубляет энергокризис в Европе

2:00
Экономика

Евросоюз запустил механизм совместной закупки газа для стран Европы, однако он может только усугубить энергетический кризис, повлияв на стоимость голубого топлива, заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Эксперт Юшков: Евросоюз саморучно усугубляет энергокризис в Европе
Фото: ФБА

Как подчеркнул эксперт, совместная закупка предполагает заполнение ПХГ на 100 процентов для предстоящего отопительного сезона, кроме того, если оставить это право розничным компаниям, то тогда они будут диктовать странам стоимость голубого топлива.

"По сути, ЕС создал себе инструмент, когда вы будете закупать газ через коммерческие компании, но уже вы определяете, когда, что, кто и сколько. Вот для этого они создавали.

Хотя изначально идея единого такого закупщика газа подразумевала не гарантии подготовки к отопительному сезону, а инструмент давления на поставщиков для того, чтобы цены на газ в Европе были низкими", — пояснил Юшков.

Как уточнил собеседник, ранее речь шла о едином закупщике, который бы работал с поставщиками. Но сложность в том, что тогда именно он мог бы диктовать странам цены на топливо и условия, на которых готов его купить. Государства-экспортёры вряд ли бы согласились на такое "сотрудничество".

Цена в единстве

Тогда и было решено скорректировать идею и создать механизм совместной закупки. Как подчеркнул эксперт, однако это может сильно ударить по топливному рынку ЕС и создать искусственный дефицит газа, что приведёт к ещё более тяжёлому энергокризису.

"Этот инструмент обратную ситуацию создаст, то есть породит некий дополнительный спрос на газовом рынке Европы. А там и так конкуренция, поэтому когда он начнёт закупать, то это приведёт к дополнительному спросу, соответственно, дополнительный дефицит, и это толкнёт цену вверх", — резюмировал Юшков.

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Доигрались с "потолком цен"! Россия закрывает поставки газа в Европу
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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