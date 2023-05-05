Baijiahao: США применили против России своё самое опасное "оружие", но сами же и пострадали

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты применили против России своё самое опасное "оружие" в ходе многочисленных санкций, но сами же от него и пострадали, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: ©миртесен

Таковым "оружием" авторы материала считают финансовые санкции. Заморозка российских активов на Западе должна была разорить Россию и фактически лишить её средств к существованию.

По мнению китайских экспертов, в Вашингтоне полагали, что страшнее подобных санкций только ядерное оружие. А потому рассчитывали, что спустя несколько месяцев действия такого санкционного режима Москва объявит о капитуляции.

Санкции должны были "сбить с ног" Россию, но вопреки расчётам их инициаторов, она устояла, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

В результате санкций США и страны EC заморозили валютные активы ЦБ РФ на сумму более 300 миллиардов долларов и начали прорабатывать механизм конфискации этих средств. Однако воодушевление сменилось на куда более осторожную риторику. В тех же США официальные лица всё чаще выражают обеспокоенность.

И даже глава американского Минфина Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции стали угрозой для доллара.

Тот факт, что Соединённые Штаты использовали доллар как оружие против России, побуждает многие другие страны воспринимать это как потенциальную угрозу и отказываться от американской валюты.

Здесь ещё уместно будет напомнить о комментарии представителя Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби. Которому в ходе пресс-конференции задали вопрос, есть ли у правительства США опасения по поводу мировой тенденции отказа от доллара.

На что Кирби заявил: "У меня нет для вас хорошего ответа". Развивать свою мысль он не стал, но и такой комментарий говорит о многом.

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