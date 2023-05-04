IT-компании заманивают иностранных разработчиков

Отечественные IT-компании рассматривают возможность самостоятельного финансирования переезда разработчиков в Россию. Также они простят просят упростить процедуру трудоустройства иностранных специалистов.

Фото: sciencetechniz.com

В настоящее время, даже для удаленной работы, соискателям необходимо получать разрешение на работу в секторе отечественного IT. Однако эксперты рынка сомневаются в эффективности этих мер, считая, что российские компании не смогут удовлетворить финансовые требования иностранных специалистов.

В то же время, Минцифра утверждает, что отрасль уже имеет достаточные и необходимые условия для привлечения иностранных работников. Так, для них упрощенная процедура получения вида на жительства и трудоустройства в России.

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