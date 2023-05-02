Money.pl: Украина нанесла Польше удар с ещё одной стороны

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина нанесла Польше ещё один удар. Ранее польский рынок наводнило украинское зерно. А теперь в стране начали банкротиться фермерские предприятия по выпуску алкогольной продукции. А всё из-за украинского спирта, сообщает издание Money. pl.

Фото: Polsat News

Причём подобное положение дел отражается не только на производителях, но и на поставщиках сырья, а также на работниках предприятий.

"Сбыт у нас застопорился в феврале. В марте ничего не изменилось. Производство по-прежнему стоит", — заявил один из владельцев фермерской винокурни.

По его словам, сейчас предприятия предлагают около 3,2-3,3 злотых (около 62 рублей) за литр спирта — столько же стоит только сырье. Порог рентабельности составляет около 5,5 злотых (около 105 рублей).

По подсчётам фермера, у него на складе около пяти тысяч тонн кукурузы, которую он купил за 800-900 злотых за тонну. Именно из неё и изготавливается спирт.

"Если бы мы начали ее перерабатывать, убыток за 2023 год составил бы около одного миллиона злотых", — сказал он. По словам фермера, деньги на зарплаты сотрудникам пока есть, но с каждым месяцем потери только увеличиваются.

Сейчас в Польше около трёх десятков заводов, которые перерабатывают кукурузу в спирт, но лишь немногие продолжают работу.

Поляки обвиняют в таком положении дел власти Евросоюза, которые, по их мнению, легкомысленно подходят к вопросу поддержки украинских производителей и недобросовестной конкуренции, цитирует польское издание агентство "Прайм".

Впрочем, досталось и польским властям — их меры неэффективны из-за "дырявых законов", приводит Money. pl мнение фермеров.

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