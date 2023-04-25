Товарооборот с Узбекистаном вырос более чем на четверть за 2022 год

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил об увеличении двусторонней продажи между Москвой и Ташкентом более чем на 25% за 2022 год. Об этом лидер РФ сообщил в обращении к участникам Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в столице Узбекистана.

Помимо этого Путин положительно высказался о потенциале центральноазиатских стран, уточнив, что они обладают огромными природными ресурсами для дальнейшего процветания региона.

Напомним, что ранее, 9 апреля, прошла встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана, где обсуждались возможности трёхстороннего взаимодействия в газовой отрасли.

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