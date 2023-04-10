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Sohu: Россия увела из-под носа США огромные богатства

1:51
Экономика

Россия спасла десятки миллиардов долларов, которые могли бы быть заблокированы Соединёнными Штатами, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Россия увела из-под носа США огромные богатства

По мнению авторов материала, экономические ограничения, которые Запад ввёл против России, не принесли желаемого результата. По сути, Россия увела из-под носа американцев огромные богатства.

И действия России должны стать примером для всего мира, подчёркивается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Некоторое время назад появились данные, что Китай за последние несколько месяцев существенно сократил вложения в американские ценные бумаги. То же самое делает и Россия. Вот только её инвестиции в американский госдолг настолько малы, что никто не обращает на них внимания.

Но так было не всегда, отмечают авторы материала. Ещё несколько лет назад Россия входила в десятку крупнейших иностранных держателей ценных бумаг американского казначейства.

И многих удивило, когда Москва начала распродавать облигации госдолга США, ведь они считались очень надёжным вложением средств. А речь шла о десятках миллиардов долларов.

Многие почему-то считали, что санкции никогда не затронут российские активы и Москва совершает глупость, избавляясь от американских облигаций, говорится в материале.

Однако сейчас очевидно, насколько США злоупотребляют, пользуясь тем, что доллар является валютой для расчётов в мировой торговле. И весьма вероятно, что Вашингтон заморозил бы и российские инвестиции в американский госдолг.

Но на сегодняшний день они настолько малы, что американские власти даже не предпринимают попыток их блокировать. Так что Россия всё сделала правильно.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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