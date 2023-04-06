TNI: в ФРС понимают, что доллар обречён перед сырьевой валютой

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

Запад своим беспардонным поведением на Украине окончательно сподвиг остальной мир подумать о валютах, обеспеченных сырьевыми товарами. В таких условиях дедолларизация неизбежна, и во многом она будет следствиям санкций, введённых против РФ.

Как пишет в ТNI Брайан Патрик Болджер, совершенно напрасно Запад пребывает в уверенности как в скорой победе Украины, так и в победе рынка. Помните, Джозеф Байден заявил, что рубль превратится в прах, а министр финансов Франции предрекал, что российская экономика рухнет? Прошёл год — и всё наоборот.

Проблема в том, что фиатные валюты — это по сути обещания выплатить долги. Экономика государственных валют опирается на доверие, сырьевая же экономика к нему, наоборот, невосприимчива. Потому страны и тянутся не к "бумагам за красивые глаза", а к нефти.

Как пояснил бывший сотрудник Федеральной резервной системы Нью-Йорка Золтан Позар, сырьевые цены колеблются, что приводит к ещё большей нестабильности. Так что валюта будущего — это не биткоин, а ресурсные деньги — энергоюань, нефтерубль, и т. д.

Требование РФ и Китая платить рублями или юанями за ресурсы было предсказуемым и самоочевидным — цены на нефть и золото теперь контролируют Россия и Китай.

У Запада, кроме обещаний и "гарантий" за валютой ничего нет, а на Востоке деньги подкреплены трудом и ресурсами.

У Запада валюты не обеспечены товарами, а Евразийская экономическая комиссия готовится к сырьевой валюте, обеспеченной целым набором товаров из золота, воды, нефти, зерна и металлов.

"Грядёт, по сути, глобализация наоборот. Многолетняя деиндустриализация и детерриториализация привели к разрушению не только философии Запада, а его экономики. Не сразу, но что вы предпочтёте — золото или бумагу, нефть или гарантии президента США и его авианосцы?" — заключает издание.

Отметим, что:

После планов уйти от доллара к евро Ирак был разбомблен, а Саддам Хусейн — повешен. После планов перевода Африки на золотой динар США и НАТО атаковало Ливию, чей лидер Муаммар Каддафи был жестоко казнён.

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