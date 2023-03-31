Больше никаких покемонов — Япония запрещает экспорт игрушек в Россию

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Японии приняли решение ограничить экспорт большого ассортимента товаров в Россию. Под ограничение попали даже детские игрушки.

С 1 апреля Япония перестанет экспортировать в Россию большое количество товаров. Среди них сталь, алюминий и товары из этих металлов, паровые котлы и детали к ним, разнообразную строительную техника, включая бульдозеры и экскаваторы, кузнечное оборудование, средства транспортировки, авиационные и корабельные двигатели, оборудование для навигации, электрогенераторы и электрооборудование.

В список попали беспилотники, самолёты и космические аппараты, оптическое оборудование, фототехника, измерительное оборудование, а также контрольно-измерительные приборы и прецизионное оборудование, как сообщает "Интерфакс".

Хотя эти ограничения должны касаться товаров, имеющих так называемое двойное назначение, позволяющее использовать их в военных целях, в данном списке оказались и детские игрушки (особенно на колесной основе). С 1 апреля Россия не сможет получать эти товары напрямую из Японии, равно как и детские велосипеды. Подавляющее большинство подобных товаров производится в Китае и экспортируется оттуда.

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