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JB Press: Япония в 2022 году поставила России больше товаров, чем до введения санкций

Экономика

Импорт товаров из Японии в РФ превысил досанкционные рекорды, пишет JB Press.

По информации издания, сумма совокупного объёма торговли Токио и Москвы составила порядка 4 миллиардов долларов экспорта и 13,5 миллиарда долларов импорта.

"Размер импорта превышает показатели 2021 года", — отмечается в публикации.

Как пояснил обозреватель, Япония направляет "беспрецедентное" количество поддержанных машин на российский рынок. Кроме того, автор материала подчеркнул: Токио продолжает поставлять морепродукты России, ведь они не попали в санкционные списки.

Ранее стало известно, что японские власти поддержали инициативу Запада об установлении предельной стоимости российской нефти.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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