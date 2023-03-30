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Акции технологических компаний восстанавливаются, Dow Jones прибавляет 300 пунктов

2:59
Экономика

В среду цены на акции выросли благодаря росту технологического сектора, что помогло индексу Nasdaq восстановиться после неудачной торговой сессии. Кроме того, опасения по поводу состояния банковского сектора ослабли, что также улучшило настроение на рынке.

Акции технологических компаний восстанавливаются, Dow Jones прибавляет 300 пунктов

Индекс Dow Jones вырос на 1%, или на 323,35 пункта, закрывшись на отметке 32 717,60. Индекс S&P 500 вырос на 1,4% и закрылся на отметке 4027,81. Индекс Nasdaq Composite вырос на почти 1,8%, закрывшись на отметке 11 926,24.

Цены на акции крупнейших компаний технологического сектора также выросли. Компания Meta и Netflix прибавили более 2%, а акции Apple выросли на почти 2%. Цена акций Amazon выросла на более чем 3%.

Акции Micron выросли более чем на 7% после того, как компания опубликовала свои финансовые результаты за второй квартал, несмотря на списание запасов на сумму 1,4 миллиарда долларов. Руководители компании заявили, что проблемы с запасами улучшаются, что вызвало рост цен на акции. Цена акций других компаний полупроводникового сектора также выросла. Например, цена акций Nvidia выросла на 2%, а акции AMD выросли на 1,6%.

Во вторник региональные банки продемонстрировали рост, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) поднялся на примерно 1%. Крупные банки, включая Citigroup и Goldman Sachs, также смогли получить прибыль.

Доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась до 3,57% на закрытии торгов, в то время как краткосрочная 2-летняя ставка выросла до 4,09%.

Основные средние индексы показали снижение во вторник, так как некоторые инвесторы опасались, что повышение процентных ставок может привести к экономической рецессии, несмотря на попытки Уолл-стрит преодолеть региональный банковский кризис в этом месяце.

Президент Yardeni Research, Эд Ярдени, отметил, что крах Silicon Valley Bank возможно был самым значительным и окончательным прорывом в этом секторе, что помогает инвесторам поверить в то, что Федеральная резервная система контролирует дальнейшее распространение инфекции. "Каждый день, когда что-то не ломается, — это хороший день", — сказал он, добавив, что "рынок продолжает ждать, когда что-то еще сломается, но Silicon Valley Bank был тем 'что-то'".

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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