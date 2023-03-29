Взгляд: Берлин намеренно пожинает плоды терактов на российских газопроводах

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкие власти списывают все кризисы и неуплату заработной платы сотрудникам компаний на подрыв "Северных потоков". Недавно Германию полностью парализовала масштабная забастовка в транспортной отрасли, вызванная требованиями работников повышения зарплат.

Фактическое снижение их доходов людей с перекрытием доступа к дешёвому российскому газу.

Как подчеркнули аналитики, компании, которые задолжали деньги рабочим, ссылаются на проблемы из-за диверсии на российских газопроводах.

"После принятия в США закона о льготном налогообложении для высокотехнологичного бизнеса европейские производители стали переезжать за океан. Туда, где поспокойнее, дешевле энергоносители и меньше налоги. В результате в ФРГ упал уровень жизни и, соответственно, возросли требования со стороны рабочего класса о повышении зарплат", — передаёт "Взгляд".

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