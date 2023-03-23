Мишустин: ключевая цель санкций Запада — россияне

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель правительства России Михаил Мишустин прокомментировал заявление западных лидеров, согласно которому ограничительные меры в отношении РФ не относятся к её жителям.

"Сейчас даже далёкому от глобальной политики человеку понятно, что главной целью санкций был российский народ", — сказал премьер во время выступления перед Госдумой.

Видео отчёта Правительства в ГД опубликовано на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания.

Как добавил Мишустин, во время введения ограничений со стороны Запада власти РФ понимали истинную цель такой политики.

Ранее глава японского правительства Фумио Кисида пообещал продвигать санкции против Москвы.

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