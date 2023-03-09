Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сыграл на фортепиано в эфире Первого канала.
Выступление премьер-министра было приурочено к творческому вечеру композитора Алексея Рыбникова. Мишустин поприветствовал зрителей в формате видеообращения. Политик поблагодарил Рыбникова за весомый вклад в российскую культуру и назвал музыку композитора гениальной.
"Ваша музыка до сих пор живёт. Её знает и наше нынешнее поколение", — отметил премьер.
В конце своей речи Мишустин исполнил отрывок из рок-оперы "Юнона и Авось.
Народный артист РФ Алексей Рыбников создал более 150 музыкальных произведений для советского и российского кинематографа.
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