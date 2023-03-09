Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сыграл на фортепиано отрывок из рок-оперы "Юнона и Авось"

0:47 Your browser does not support the audio element. Культура

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сыграл на фортепиано в эфире Первого канала.

Выступление премьер-министра было приурочено к творческому вечеру композитора Алексея Рыбникова. Мишустин поприветствовал зрителей в формате видеообращения. Политик поблагодарил Рыбникова за весомый вклад в российскую культуру и назвал музыку композитора гениальной.

"Ваша музыка до сих пор живёт. Её знает и наше нынешнее поколение", — отметил премьер.

В конце своей речи Мишустин исполнил отрывок из рок-оперы "Юнона и Авось.

Народный артист РФ Алексей Рыбников создал более 150 музыкальных произведений для советского и российского кинематографа.