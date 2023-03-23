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В Ростовской области на 15 процентов подорожают стеклопакеты в 2023 году

0:46
Экономика

В Ростовской области в первом квартале возникли проблемы на оконном рынке из-за резкого подорожания сырья для производства стекла и стеклопакетов. Об этом рассказал менеджер одной из компаний, пишет rostovgazeta.ru.

В Ростовской области на 15 процентов подорожают стеклопакеты в 2023 году

По словам эксперта, многие компании по производству стекла отказались работать в России или были вынуждены провести ребрендинг, чтобы разделить производства внутри страны и за границей. Это сначала привело к скачку цен, а затем и к уменьшению количества сырья.

Более-менее крупные компании, которым проще найти поставщиков, выжили, однако им пришлось поднять цены на 10-15 процентов в связи с затратами на импортные составляющие.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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