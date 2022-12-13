Из-за антироссийских санкций король Англии на Новый Год будет пить лимонад

Когда-то Фредди Меркьюри со своими коллегами по группе "Queen" любили во всю кутить на разных реках и озёрах. При этом в группе поддержки из десятка "канонерок" нередко были сотни человек, которые также любили повеселиться под хорошую выпивку. Чаще всего музыканты затаривались ящиками "Советского шампанского", которое в 1970-е годы Великобритания импортировала тоннами. Качество и бюджетная цена гарантировали нашей шипучке, сдобренной приличным вином, успех на британских островах. Вероятно, все права со словом "шампанское" в советском "Плодторгимпорте" были улажены. Даже без вхождения в ВТО.

Сегодня с "Советским шампанским" на островах посложнее: санкции с подачи США против России. И что пить на Рождество и на Новый год, вот в чём вопрос. Причём, это касается не только обывателя, но и королевского двора, который сегодня унаследовал бывший принц Чарлз по имени "Карл III".

Халява в Англии не проходит

В Англии, как и в некоторых западных странах, существует прецедентное право. При обвинении вас в том или ином преступлении судья ищет, когда было аналогичное дело. Украли курицу? Пару веков назад такой случай был в Бедфорде. Вердикт — виселица. Сегодня всё, конечно, помягче — отделаетесь хорошим штрафом или годком в тюрьме. Такие же прецеденты есть и в экономике, которая в разные годы имела свои взлёты и падения.

Мама нынешнего короля Англии Карла III — Елизавета II — очень огорчилась, когда ей сообщили, сколько будут стоить несколько сотен бутылок шампанского для гостей, приглашённых на Рождество. В общем-то, неважно, на какой праздник: 30 тысяч фунтов — немалая сумма, даже для королевы. Или короля.

Правда, почему-то мадам решила пожить как в некоторых странах на халяву, выразив пожелание, чтобы фирмы, поставляющие шампанское королевскому двору, прислали его бесплатно. Дураков не нашлось. Даже поставщик "Его Величества" компания "Лоран-Перье", которая не одно десятилетие баловала двор настоящим французским, отказалась официально.

Приближённые к королевскому двору утверждают, что руководить хозяйством Букингемского дворца — то же самое, что обеспечить жизнедеятельность огромного пятизвездочного отеля. И всё чаще монархам приходится тщательно следить за тем, кто сколько съел и выпил. Особенно теперь. К тому же, орава наследников растёт, но никто не хочет ни за что платить.

Мама Карла со сворой собачек корги ещё недавно сама бродила по комнатам дворца и выключала свет, требуя, чтобы и другие члены королевской семьи строго придерживались статьи экономии. Действительно, совсем недавно финансирование дворца было урезано до 15 миллионов фунтов. Поэтому в Букингемском и Виндзорском дворцах были установлены в окнах двойные рамы (вероятно, дешёвые стеклопакеты), которые, как считают специалисты, снизят расходы на отопление до 3 миллионов фунтов.

Кстати, тогда королева решила сэкономить на традиционном выступлении в палате лордов, ограничив свой эскорт на десяток титулованных особ.

От "Макдоналдса" к лягушкам

Надо отдать должное маме Карла: намерение платить налоги в бюджет государства исходило от нее. Как и посещение "Макдоналдса". Правда, потом её в этом заведении никто не видел. К тому же, в СМИ уже не раз шли сообщения о продаже королевской семьёй различного антиквариата.

Как отмечали СМИ, далеко не всё, что принято называть королевскими владениями, на самом деле реально принадлежит Винздорам. Букингемский дворец — это лишь резиденция правящего монарха, но продать, подарить и завещать его нельзя.

Проблемы с недвижимым имуществом у английских королей возникли ещё при Георге III, который промотал королевское добро и договорился с правительством, что все принадлежащие ему земли отдаст в обмен на некоторую сумму денег. Теперь доходы от коммерческого использования королевских владений идут в бюджет Великобритании. И только 25 процентов из них правительство выделяет монарху.

Мемуаристы нового британского короля Карла отмечают, что в 2017 году был выпущен иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который принц Чарльз написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером.

В честь его заслуг в области экологии назван вид лягушек Hyloscirtus princecharlesi. Времена сложные, а, зная исторические трения Англии и Франции, не удивимся, что Рождество членам королевской фамилии придётся отмечать лягушками, запивая их лимонадом. Даже "Советское" шампанское им пить запрещено, так что мы будем пить его сами.

А вот проблемы с финансированием королевского двора в Англии так до сих пор и не решены. И утверждение сторонников монархии, что двор на самоокупаемости, простые англичане относят к распространённым сегодня фейкам.

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