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Sohu: Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов

2:21
Экономика

Россия добилась от Соединённых Штатов выплаты долгов, спася от конфискации десятки миллиардов долларов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов

Размер государственного долга США колоссален — недавно он превысил отметку в 31 триллион долларов. США кредитуют десятки стран по всему миру, что позволяет Вашингтону фактически в неограниченных количествах тратить деньги, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Недавно Федеральная резервная система обновила данные по иностранным кредиторам США, после чего выяснился любопытный момент, связанный с Россией.

Дело в том, что по состоянию на январь 2023 года инвестиции России в американские казначейские облигации составили 67 миллионов долларов. По сравнению с предыдущими данными, опубликованными месяц назад, Россия в несколько раз сократила вложения в ценные бумаги США. В декабре прошлого года этот показатель составлял 629 миллионов долларов.

При этом ещё несколько лет назад Россия входила в число государств, которые имели наибольшие вложения в американский госдолг. Речь шла о сумме в 170 миллиардов долларов. Но после 2014 года Россия начала избавляться от казначейских облигаций США быстрыми темпами.

В материале отмечается, что это был хитрый шаг со стороны России, которая таким образом спасла от конфискации десятки миллиардов долларов.

После начала конфликта на Украине США рассматривали возможность не выплачивать России деньги, которые были ей должны. Но не возвращать их после резкого сокращения Россией вложений в американские облигации было бы бессмысленно. Ведь США понесли бы большие репутационные потери, попытавшисб "сэкономить" таким образом.

Отметим, Россия и в самом деле в течение нескольких лет проводила политику последовательного сокращения вложений в американские облигации. Иногда, впрочем, инвестиции в казначейские облигации США немного подрастали. Но речь шла о суммах в несколько миллиардов долларов. Что, конечно же, не идёт ни в какое сравнение с показателями до 2014 года.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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