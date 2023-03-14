Sohu: Германия поплатится за страх возразить США, "Северные потоки" только начало

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором пришёл к выводу, что за терактами на "Северных потоках" стоят США.

Однако европейские страны — и Германия в том числе — до сих пор не отреагировали на эту информацию, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

В материале отмечается, что Германия молчит, а стало быть, правда для Берлина не важна (перевод "ПолитРоссия").

Для США важно было отрезать для Германии пути к сотрудничеству с Россией. Таким образом, Вашингтон получил и политическую, и экономическую выгоды. Германия отказывается от сотрудничества с Россией и втридорога покупает американский сжиженный природный газ.

Судя по всему, Германия с этим смирилась. И даже если вина США за инциденты на "Северных потоках" будет доказана, отношение Берлина к России вряд ли изменится.

"Но немцы забывают о том, что на морском дне есть нечто большее, чем просто газопроводы. Своей реакцией на теракты против "Северных потоков” Германия открыла, как принято говорить в России, ящик Пандоры", — отмечается в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

А всё дело в том, что если американцам сойдёт с рук организация взрывов на газопроводах, то что помешает им это повторить на других объектах инфраструктуры, в том числе европейской?

"Если все европейцы молчат по поводу взрывов, значит ли это, что Штатам можно отрезать ваши подводные оптические кабели и даже нефтепроводы?" — задаются вопросом авторы Sohu.

Отметим, что статью Херша в европейских странах всё же вниманием на официальном уровне не обошли. То есть как "не обошли" — заявили, что не будут комментировать до официальных результатов расследования.

Напомним, некоторое время назад в европейской и американской прессе практически синхронно вышли материалы, в которых говорилось, что к взрывам на "Северных потоках" могут быть причастны украинцы. Причём якобы речь шла об инициативе некоего украинского олигарха, официальный Киев к инцидентам не причастен.

Эту версию, впрочем, многие восприняли со скепсисом, в том числе и на Западе. Поскольку организовать подобное дело без участия профессионалов из спецслужб представляется практически невозможным. Так что сомневающихся в предложенном варианте предостаточно.

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