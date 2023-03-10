FT: США втайне агитируют нефтетрейдеров продолжать поставки нефти из РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сотрудники американского Минфина проводят встречи с крупнейшими нефтетрейдерами страны и призывают продолжать поставки российского чёрного золота, но без огласки, заявили аналитики со ссылкой на сотрудников нефтяных компаний.

Так, по данным аналитиков, в том числе встречи проводили и с крупнейшими корпорациями, такими как Trafigura и Gunvor.

"Американская сторона активно поощряла нас к возобновлению перевозок нефти (из России. — Прим. ред.)", — заявил источник, близкий к ситуации в беседе с Financial Times.

Как подчеркнул собеседник издания, специалисты Минфина заверили, что в случае, если трейдеры продолжат поставки российской нефти, то это "не нарушит" введённые санкции Западом, но поможет избежать дефицита топлива в стране.

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