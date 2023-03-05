GIE: ЕС прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах — выше 60 процентов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уровень запасов голубого топлива в подземных газовых хранилищах Евросоюза составил 60 процентов. Однако этот показатель стал рекордным по итогам зимнего сезона, сообщили в Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Так, согласно информации, на конец газовых суток 3 марта, общий объём топлива составил 65 миллиардов кубометров.

"Это вдвое выше показателя предыдущего сезона: тогда он опустился ниже 60 процентов уже в середине декабря 2021 года, — передают данные ассоциации "Известия". — Кроме того, уровень заполненности хранилищ находится на исторических максимумах за многолетнюю историю наблюдений с 2011 года".

Похожий показатель заполненности ПХГ был в период пандемии коронавируса, тогда спрос на топливо значительно сократился.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экспертов о том, что от дефицита газа Европу уберегла тёплая погода.

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