Аналитик Джиоев: от дефицита газа ЕС бережёт тёплая погода

Пока в Европе нет предпосылок для внезапного дефицита газа, заявил аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. По его словам, ПХГ в ЕС заполнены на 65 процентов, кроме того в странах стоит тёплая погода.

Как подчеркнул Джиоев, тёплая погода сыграла Евросоюзу на руку, так как расходы голубого топлива заметно сократили. Таким темпом к весне заполненность ПХГ может составить около 50 процентов. Однако к осени европейским странам необходимо будет "догнать" и закачать в хранилища ещё около 40 процентов газа.

"Тем не менее, из-за отсутствия некогда крупнейшего поставщика газа на рынке ("Газпром" в 2022 году снизил экспортные поставки в страны дальнего зарубежья более чем вдвое — Прим. ред.) эта задача не перестаёт быть нетривиальной", — рассказал аналитик РИА Новости.

