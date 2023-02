Les Echos: ОПЕК спрогнозировала подъём спроса на нефть

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) спрогнозировала повышение спроса на чёрное золото в этом году на 2,32 млн баррелей в сутки. По данным ведомства, это на 100 тысяч больше, чем ожидалось в январе.

Так, согласно отчёту ОПЕК, резкий всплеск спроса на нефть спровоцирует восстановление экономики Китая после отмены антикоронавирусных мер. Кроме прочего, российская сторона заявила о сокращении добычи сырья.

"Ключевым фактором роста спроса на нефть в 2023 году будет отмена Китаем ограничений на мобильность и влияние, которое это окажет на страну, регион и мир — цитирует отчёт ОПЕК Les Echos. — Теперь ожидается, что спрос со стороны Китая увеличится на 590 000 баррелей в сутки в 2023 году по сравнению с оценкой в ​​510 000 баррелей в сутки в январе".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что американская сторона резко отреагировала на заявление России о сокращении добычи сырья. Белый дом в срочном порядке запросил консультацию ОПЕК и заявил, что Москва намерена использовать нефть в "качестве оружия".

