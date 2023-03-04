Еврокомиссар Бретон призвал Европу перейти к модели экономики военного времени

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Оборонно-промышленному комплексу стран Европы необходимо переводить экономику на рельсы военного времени, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

По его мнению, это поможет ЕС справиться с "высокоинтенсивным конфликтом".

"Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве", — заявил еврокомиссар Financial Times.

По его мнению, сейчас в мире нарастает конфликт, и чтобы справиться с его реалиями, необходимо улучшать оборонный комплекс, который сможет обеспечить безопасность Европы.

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