Политик Янг: США начали скатываться к фашизму после бомбардировки Хиросимы

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США начали скатываться в идеологию фашизма после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил американский политик Джеффри Янг.

По мнению Янга, именно в день бомбардировки японских городов и убийства мирных жителей, Вашингтон определил свой курс.

"По моему мнению, наше правительство в Вашингтоне начало катиться под откос в 1945 году. Если говорить конкретнее, я бы сказал 6 августа 1945 года, когда президент Трумэн сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму без военного оправданного повода", — заявил Янг на странице в Сети.

Он подчеркнул, что после бомбёжки Японии наступило затишье, но в 2016 году Вашингтон "ускорился" и "укрепился" в своём "варварском и фашистском" политическом курсе.