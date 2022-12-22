Известный политик, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки обвинил США в "громкости" заявлений по поводу действий других стран, но умалчивании о собственных ошибках и призвал Вашингтон признать, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были ошибкой.
По его словам, Вашингтон старается не поднимать эту тему, тогда как мир требует иного подхода.
"США, которые сбросили атомные бомбы, никогда не извинились и не попросили прощения. Это США, кто громко говорит о "демократии, правах человек и свободе" про действия других стран. Так почему бы честно не заявить Японии и всему миру о том, что США сделали?" — задался вопросом политик.
Он подчеркнул, что со времён чудовищной бомбардировки прошло уже 77 лет, но за всё это время Вашингтон так и не попросил прощения у японцев.
По словам Судзуки, Вашингтон раскручивает украинскую риторику, вместо того, чтобы остановить конфликт, который может привести к трагедии. И подчеркнул, что пример японских городов, должен стать показательным.
"Я желаю, чтобы он (Байден. — Прим. ред.) сказал миру, не говоря уже о Нагасаки и Хиросиме, следующее: "Использование (ядерного оружия — ред.) невозможно, применение атомных бомб было ошибкой", — резюмировал политик.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.