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Японцы на фоне украинской риторики призвали к ответу США за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Мир

Известный политик, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки обвинил США в "громкости" заявлений по поводу действий других стран, но умалчивании о собственных ошибках и призвал Вашингтон признать, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были ошибкой.

Японцы на фоне украинской риторики призвали к ответу США за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

По его словам, Вашингтон старается не поднимать эту тему, тогда как мир требует иного подхода.

"США, которые сбросили атомные бомбы, никогда не извинились и не попросили прощения. Это США, кто громко говорит о "демократии, правах человек и свободе" про действия других стран. Так почему бы честно не заявить Японии и всему миру о том, что США сделали?" — задался вопросом политик.

Он подчеркнул, что со времён чудовищной бомбардировки прошло уже 77 лет, но за всё это время Вашингтон так и не попросил прощения у японцев.

По словам Судзуки, Вашингтон раскручивает украинскую риторику, вместо того, чтобы остановить конфликт, который может привести к трагедии. И подчеркнул, что пример японских городов, должен стать показательным.

"Я желаю, чтобы он (Байден. — Прим. ред.) сказал миру, не говоря уже о Нагасаки и Хиросиме, следующее: "Использование (ядерного оружия — ред.) невозможно, применение атомных бомб было ошибкой", — резюмировал политик.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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